Nieuwe vestiging speelgoedbank opent in Beverwijk

Beverwijk krijgt deze week een eigen vestiging van De Speelgoedbank. Vanwege de toenemende vraag om gezinnen in de regio IJmond te ondersteunen, ontstond de wens om uit te breiden. “Ons werkgebied is van Hoofddorp tot en met Heemskerk. Dan red je het niet met alleen een winkel in Haarlem”, vertelt Maaike Disveld, directrice van Speelgoedbank Haarlem en Omstreken.

Speelgoedbank IJmond - Foto: NH Media

De Speelgoedbank is een begrip in Haarlem. Bij deze stichting kunnen kinderen in armoede lid worden en krijgen ze een ‘speelgoedbankpas’, waarmee ze in de winkel speelgoed kunnen kopen. Iedere maand krijgen ze 5 euro, die ze kunnen uitgeven of opsparen voor groter speelgoed. Daarnaast is het ook gewoon een tweedehands speelgoedwinkel, waar iedereen mag kopen. Graag zelfs, vertelt Maaike, want daaruit worden de donaties aan de kinderen in armoede bekostigd. “We ontvangen geen subsidie van de gemeentes. Het is ook nooit ons streven geweest om afhankelijk te zijn van donaties en subsidies. Door de verkoop uit winkel hebben we een zelfstandige cashflow. Alles wat je bij ons koopt, is een bijdrage daaraan. Donateurs dragen wel bij en soms rond feestdagen hebben we inzamelingen van scholen bijvoorbeeld. We proberen zo min mogelijk gemeenschapsgeld te gebruiken en daar is ook genoeg draagvlak voor om dat te kunnen.”

Zo worden in Haarlem zo’n 700 gezinnen gesteund en nu komt er dus een filiaal bij in Beverwijk, waar ze zo’n 300 gezinnen verwachten. Corona Er was al eerder sprake van een uitbreiding naar Hoofddorp, maar dat kwam destijds door corona stil te liggen. Aan het einde van de coronaperiode kreeg Maaike contact met Karin, die al een paar jaar een Sinterklaasactie organiseerde. “Karin had zoiets van: Dit moeten we niet alleen doen met Sinterklaas, dit moet breder. Toen is ze inspiratie gaan opdoen en zag ze in ons beleidsplan dat we uitbreidingsplannen hadden. Ze heeft ons meteen gebeld”, vertelt Maaike.

Samen zijn ze op zoek gegaan naar een pand en vonden die op de Koningstraat 26 in Beverwijk. De winkeloppervlakte is zo’n 95 vierkante meter met een even grote werkruimte erachter. Vrijwilligers De Speelgoedbank is ook een plek waar vrijwilligers zich weer kunnen mengen in de maatschappij. Maaike: “We hebben altijd een mix. Gepensioneerden, mensen op taalstage die zo de Nederlandse taal en arbeidscultuur leren kennen. En we hebben een aantal re-integratie plaatsen, mensen die vanwege medische of psychische redenen zijn uitgevallen en bij ons ontdekken dat ze nog heel veel kunnen.” Qua vrijwilligers voor de Beverwijkse vestiging zijn ze bijna rond. “Ik heb deze week nog wat gesprekken. Dan kunnen we, denk ik, nog een of twee kwijt, maar dan zitten we vol. We zijn ook begonnen met kleine openingstijden. Ik wil eerst een stevig team neerzetten, voordat we gaan uitbreiden.” Morgen zal burgemeester Smit de zaak feestelijk openen. Daar is Maaike al heel blij mee, maar ze kijkt ook naar de toekomst. “De ambitie is om ons hele gebied bereiken. Dus ook een vestiging in Hoofddorp staat op ons wenslijstje. Daarbij wil ik laten zien dat we meer zijn dan alleen een speelgoedbank. We zijn duurzaam, circulair en hartstikke interessant voor iedereen die de wereld goed wil houden. Zoals wij het doen, zouden meer organisaties het moeten doen. Dat is onze grote droom.”