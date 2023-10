Karin begint speelgoedbank in Beverwijk: 'Weet zelf hoe groot de nood kan zijn'

Al twee keer opende Karin tijdens de feestdagen een speelgoedbank in Beverwijk, zodat ook volwassen met de kleinste portemonnee en hun kinderen een kleinigheidje konden halen voor Sinterklaas en Kerstmis. Met succes.

Ze speelde daarom al langer met het idee een 'vaste' speelgoedbank te beginnen, maar ze wist niet goed hoe. Dus schreef ze het filiaal in Haarlem aan, dat maar al te blij was met Karins enthousiasme.

Met gebundelde krachten bereidden zij toen samen de komst van een nieuwe winkel voor. Er was tot voor kort nog wel een probleem: waar moest die komen?

'Dit moet 'm worden'

"We wilden graag een plek die centraal in de IJmond ligt, dus we keken naar de Breestraat in Beverwijk", zegt Karin. Het is sinds jaar en dag dé winkelstraat van de stad. Maar de panden daar waren erg duur.

Karin: "Toen fietste ik hier door de Koningstraat, vlak achter de Breestraat en wist ik: dit moet 'm worden."