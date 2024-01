Man (56) overleden na ernstig ongeval in centrum Alkmaar

Een 56-jarige man uit Heerhugowaard die gisteren aan het einde van de middag betrokken raakte bij een ernstig ongeval aan de Korte Vondelstraat in Alkmaar, is overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 17.50 uur. De politie schrijft dat de man waarschijnlijk onwel is geworden achter het stuur, waarna hij tegen een boom is gereden. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk aan zijn verwondingen is overleden.

Meerdere omstanders ondersteunden bij de reanimatie. De politie laat weten dankbaar te zijn voor de hulp en dat de mensen die getuige waren van het ongeval terechtkunnen bij Slachtofferhulp.