Na ongelukken wordt Alkmaarse Korte Vondelstraat nog deze maand 30km-zone

Vanaf komende week mag je op Korte Vondelstraat in Alkmaar maximaal 30 kilometer per uur rijden. Met verkeersborden, maar ook digitale snelheidsmeters, worden weggebruikers geïnformeerd. Later zal ook de indeling van de straat worden aangepast om hardrijden te ontmoedigen. De Korte Vondelstraat en de aangrenzende Vondelstraat zijn berucht vanwege de ernstige ongelukken.