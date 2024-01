Inbreker op heterdaad betrapt, politie hoopt op einde inbraakreeks Edam-Volendam

Er is een 38-jarige Amsterdammer aangehouden nadat hij op heterdaad werd betrapt tijdens een inbraak op een vakantiepark aan de Pieterman in Volendam. De politie hoopt hiermee dat de reeks inbraken van de laatste tijd is afgelopen.

Foto: NH

Nadat de politie gisteren de melding kreeg, snelde zij naar het vakantiepark toe. De verdachte liep op dat moment, met buit en al, al richting het Slobbeland. Daar werd hij aangehouden door de agenten. De politie laat weten dat er sinds november 2023 in Edam-Volendam 23 inbraken hebben plaatsgevonden, waarvan acht op het vakantiepark. De politie doet nu onderzoek naar het verband tussen de inbraken, maar hoopt dat deze aanhouding een einde maakt aan de serie inbraken. 112 De politie benadrukt nog dat het belangrijk is dat mensen bij verdachte situaties aan de bel trekken. 'Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal', is te lezen in het persbericht.