Op Texel reis je het verst naar je huisarts, maar dat zorgt niet per se voor problemen

De afstand die Noord-Hollanders moeten reizen naar de dichtstbijzijnde huisarts verschilt sterk. Waar de afstand in grote steden als Amsterdam en Haarlem minimaal is, daar is het in de meer landelijke gemeenten een stuk groter. Texel spant de kroon: eilanders moeten daar met 2,8 kilometer gemiddeld gezien het verst reizen van heel Nederland.

In de kaart hieronder is te zien hoever je gemiddeld in jouw gemeente moet reizen om bij de dichtstbijzijnde huisarts aan te komen. Tekst loopt door

Toch levert die grote afstand tot de huisarts geen problemen op voor Texelaars of toeristen op het eiland, aldus Ylvie Verschoor van huisartsenorganisatie HKN. "Texelse inwoners en passanten zijn in veel gevallen zelfs sneller bij hun huisarts dan mensen uit bijvoorbeeld de stad door de goede infrastructuur op Texel."

Zorgen in de Noordkop

De gemeente Hollands Kroon scoort na Texel het 'slechtst' als het gaat over de gemiddelde reisafstand tot de dichtstbijzijnde huisarts. Huisartsen in die gemeente waarschuwden in 2022 voor levensbedreigende situaties in een documentaire van NH, waarbij mensen geen huisarts kunnen bereiken als ze die nodig hebben.

De situatie met het aantal huisartsen in de Noordkop is inmiddels stabiel, aldus Verschoor. "We vinden nog steeds nieuwe huisartsen voor onze regio en doen daarnaast ook ons best om nieuwe huisartsen te werven. We werken hard samen met onze huidige huisartsen aan het garanderen van goede huisartsenzorg voor alle inwoners van de Noordkop."

Gemiddelde afstand neemt toe

Al jaren neemt de gemiddelde reistijd naar de dichtstbijzijnde huisarts toe in Noord-Holland. Uit onderzoek van NH in 2023 bleek dat mensen het gevoel hebben dat de huisartsenzorg steeds minder laagdrempelig wordt. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de afstand die mensen moeten reizen naar de huisarts.

Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) erkende dat een langere reisafstand impact kan hebben op de laagdrempeligheid van de zorg. "Een huisarts(enpraktijk) in de eigen wijk of buurt heeft altijd de voorkeur. De kracht van de huisartsenzorg is de laagdrempelige, bekende toegang tot zorg, met een vaste huisarts en praktijkteam. Vooral voor minder mobiele en kwetsbare patiënten kan een langere reistijd mogelijk drempels opwerpen."