Vertragingen en annuleringen Schiphol door storm Isha houden aan: "Werken oponthoud weg"

Schiphol blijft de rest van de dag de gevolgen ondervinden van storm Isha, die afgelopen nacht over de provincie trok. Van tevoren had de luchthaven al 130 vluchten geannuleerd.

Hoewel de schade als gevolg van de storm meevalt, heeft de sterke wind behoorlijke impact op het vluchtschema van Schiphol. Door de windrichting (uit het zuidwesten) konden vliegtuigen alleen landen en opstijgen vanaf de Kaagbaan en Oostbaan.

Om die reden annuleerde de luchthaven gisteravond al 130 vluchten, vanmorgen was dat aantal opgelopen naar 138. Ook zijn er veel vertragingen, maar hoeveel dat er precies zijn is volgens een woordvoerder van Schiphol moeilijk te zeggen.

Hele dag nog oponthoud

Die annuleringen en vertragingen hebben volgens de woordvoerder de rest van de dag gevolgen voor de vertrektijden: "Om dat oponthoud weg te werken, moeten we de rest van de dag als het ware inhalen. Daarom verwachten we de rest van de dag nog vertragingen."

Schiphol wist gisteravond dus al dat de sterke wind van storm Isha problemen ging opleveren, vertelt de woordvoerder: "Zodra de weermodellen die we krijgen definitief zijn, kunnen we dat soort maatregelen nemen. Dat vermelden we dan ook meteen op onze website. We raden reizigers sowieso aan die de rest van de dag goed in de gaten te houden."