Schade en overlast door storm Isha lijken mee te vallen

Het KNMI riep vannacht tussen 2.00 tot 8.00 code oranje uit voor heel Noord-Holland en het Waddengebied. De nodige maatregelen werden genomen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Ook Schiphol moest de dienstregeling aanpassen en annuleerde gisteren 130 vluchten. Aan NH laat een woordvoerder van de luchthaven weten dat er momenteel 138 vluchten zijn geannuleerd.

"Er zijn nu twee banen beschikbaar, normaal zijn dat er drie. Er is minder capaciteit vanwege de storm", vertelt een woordvoerder van Schiphol vanmorgen tegen NH. "Vliegtuigen vliegen nu boven Amsterdam naar de oostbaan. "Met stormachtig weer of een harde zuidwestenwind is dat de gunstigste baan voor deze weersomstandigheden."

Vallende bomen

Code oranje gold met name voor omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Die bomen vielen inderdaad, onder andere de Schapenlaan in Bergen en Korte Ruigeweg in Schagerbrug werden geblokkeerd door bomen die op de weg lagen.

De ochtendspits lijkt mee te vallen in de provincie, op het spoor worden geen vertragingen gemeld. "Alles kon rijden", vertelt een woordvoerder van de NS tegen NH. We hebben geen noemenswaardige verstoringen gehad naar aanleiding van de storm."

Geen verrassingen op het water

TESO, die de veerdienst tussen Texel en Den Helder verzorgt, meldde gisteren dat de storm vooralsnog geen invloed heeft op de dienstregeling. Als de storm toch hoge golven zou veroorzaken, zouden er alsnog boten uit de vaart gehaald. De dienstregeling is vanmorgen echter niet aangepast.

DFDS, de veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle, zou op tijd vertrekken en zo'n twee uur later aan in Newcastle aankomen. Woordvoerder Teun-Wim Leene laat aan NH weten geen melding te hebben gekregen van calamiteiten.