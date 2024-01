Code oranje en zware windstoten: storm Isha raast vannacht door provincie

Storm Isha staat voor de deur. Waar het KNMI eerst waarschuwde met code geel, is dat nu aangescherpt naar code oranje voor Noord-Holland en het Waddengebied vanaf vannacht om 2 uur tot morgenochtend 8 uur. Storm Isha kan voor zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur vanuit het zuidwesten zorgen.

De maandagochtend spits kan veel last hebben van het weer. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom alvast voor de zware windstoten.

Ook de rest van het land moet vanaf vanavond rekening houden met zware windstoten, die landinwaarts een snelheid van 90 en in de andere kustprovincies 100 kilometer per uur kunnen bereiken.

Vanwege de verwachte storm is er opnieuw kans op hoge waterstanden in de provincie. Vrijdag werden uit voorzorg al verschillende sluizen gesloten vanwege de voorspelde zuidwesterstorm. Het Hoogheemraadschap verwacht dat de sluizen pas op dinsdag weer geopend worden.

