Zo bereidt Noord-Holland zich voor op storm Isha

Storm Isha zal naar verwachting vannacht flink huishouden in Noord-Holland. Met name aan de kust en op Texel worden zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgegeven en waarschuwt voor gevaar door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Noord-Hollanders bereiden zich alvast voor.

Foto: Adobe Stock

Een drukke ochtendspits, geannuleerde vluchten en vastgebonden terrassen op Texel. Dat zijn in ieder geval drie zekerheden die storm Isha vannacht met zich mee zal brengen. De harde windstoten zullen met name in Noord-Holland en op de waddeneilanden voelbaar zijn. Drukke ochtendspits Rijkswaterstaat (RWS) schaalt niet op in de bezetting. "Maar we zijn wel extra alert", benadrukt een woordvoerder. "Met name bij de verkeerscentrale." Vooral het transportverkeer, zoals busjes en voertuigen met lege aanhangers, moet rekening houden met rukwinden. Ook is het opletten geblazen voor motorrijders en automobilisten omdat andere voertuigen door de windstoten een ruk kunnen krijgen. RWS raadt niet af om de weg op te gaan, maar verwacht maandagochtend wel een extra drukke ochtendspits. "Hou daar dus rekening mee", aldus de woordvoerder. "En wees extra alert." Op het spoor lijkt het vooralsnog mee te vallen. De NS neemt geen maatregelen in verband met de storm. Op het water en in de lucht Op Schiphol heeft luchtvaarmaatschappij KLM 65 retourvluchten geannuleerd. De woordvoerder van Schiphol gaat ervan uit dat er nog meer vluchten geannuleerd zullen worden. Hoeveel precies, is nog niet duidelijk. "Dat doen de luchtvaarmaatschappijen zelf."

"Texel is er wel klaar voor" Mark Röpke, strandpaviljoenhouder op Texel

TESO, die de veerdienst tussen Texel en Den Helder verzorgt, meldt dat de storm vooralsnog geen invloed heeft op de dienstregeling. Als de storm toch hoge golven met zich meebrengt, worden er alsnog boten uit de vaart gehaald. De veerdienst DFDS, tussen IJmuiden en Newcastle, vertrekt op tijd maar komt naar verwachting wel zo'n twee uur later aan in Newcastle. "Het is niet zo dat schepen niet kunnen varen", legt woordvoerder Tim-Wim Leune uit. "Als het slecht weer is vaart het schip langs de Engelse kust naar boven, in dit geval ook." Texelaars De hardste wind zal waarschijnlijk waaien over het waddeneiland Texel. "Dus wij moeten zorgen dat er niks kan wegwaaien", vertelt Mark Röpke. Röpke is eigenaar van de strandpaviljoens Zomers en Paal 17 op Texel. Hij heeft alles vastgebonden of binnengehaald wat weg kan waaien en de terraswand extra gestut met houten balken. Hij maakt zich verder geen grote zorgen om de storm. "Texel is er wel klaar voor", vertelt Röpke. "We hebben hier wel voor zwaardere stormen gestaan."