KLM annuleert 65 vluchten op Schiphol vanwege storm Isha

Storm Isha zal vannacht en morgenochtend voor harde windstoten zorgen in Noord-Holland. Dat zal ook effect hebben op luchthaven Schiphol. KLM laat weten op voorhand 65 retourvluchten te hebben geannuleerd.

Niet alleen KLM zal last hebben van de storm. "Schiphol houdt rekening met beperkt vliegverkeer", aldus een woordvoerder van Schiphol. Hoeveel vluchten er worden geannuleerd en door welke luchtvaartmaatschappijen zal nog moeten blijken.

Het gaat om bestemming binnen Europa, laat een woordvoerder van de luchtvaarmaatschappij weten aan NH. "Voor onze klanten van wie de vlucht is geannuleerd, is dit zeer spijtig", aldus de woordvoerder. Deze klanten zijn geïnformeerd en worden omgeboekt naar een andere vlucht.

