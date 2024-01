Vandaag de finale van het NK Debatteren, worden deze vier meiden kampioen?

Ze is flink zenuwachtig, geeft Rianne toe. Toch denken zij en drie andere leerlingen van het Bertrand Russel College in Krommenie best kans te maken op een prijs bij het NK Debatteren. Na allerlei voorrondes te zijn doorgekomen gaan de vier meiden naar de finale, die vanmiddag op het programma staat in Utrecht. "We hebben wekenlang geoefend en zijn heel fanatiek", verzekert teamgenoot Noor.

Eerder al zei docent Marco Olij tegen NH ontzettend trots te zijn op zijn leerlingen. Als NH meekijkt bij de laatste voorbereidingen vertelt hij het zelfs een wereldprestatie te vinden. "Het is ontzettend knap. Je zit bij de 28 beste debatscholen van Nederland en er zijn maar vier andere scholen in Noord-Holland die dit bereikt hebben."

"We gaan heel vroeg met de trein", vertelt de 17-jarige Rianne. Bij elk onderdeel is het haar taak om af te trappen met een soort statement, dat als fundament moet dienen voor haar team de rest van het debat. De timing van het NK zou je beroerd kunnen noemen: woensdag heeft ze toetsweek. Dat maakt het een behoorlijk drukke periode.

Flinke concurrentie

Noor kijkt uit naar de concurrentie, die flink is: "Er zijn 28 teams. Maar we gaan ons best doen en ik denk dat we ook wel kans maken", klinkt ze zelfverzekerd. "We moeten allerlei standpunten verdedigen. Daar leer je veel van en het is ook erg leuk; je leert dingen van een andere kant te bekijken."

Olij denkt een leuke dag tegemoet te gaan. Of hij prijzen verwacht? Hij grijnst: "Mijn gevoel zegt van niet, maar ik was ook al verrast na de voorronden en ik laat me graag weer verrassen."