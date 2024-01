Leerlingen BRC staan in finale NK Debatteren: "Dat is een beetje juichen natuurlijk"

Nog even en dan stappen vier scholieren van het Betrand Russell College uit Krommenie in de trein richting Utrecht voor het NK Debatteren. Het is tweede keer in acht jaar dat een team de school met voors- en tegens vertegenwoordigd. "Daar mag je alleen maar trots op zijn", vertelt docent Marco Olij enthousiast over de prestatie van de finalisten.

"Het NK proberen we ieder jaar te halen", legt docent maatschappijleer, Marco Olij uit. De coördinator van het debatteam is dol op de sport en er zijn door ook verschillende vormen die de leerlingen uitoefenen. Het lagerhuisdebat is één van de bekendste, maar de finalisten strijden in de vorm van het parlementaire debat.

Volgens Marco is dit een rustigere variant. "Ik moet er vier hebben die de vorm ook leuk vinden", zegt hij over de leerlingen die in de finale staan. "Hier moet je wat langer over je punten nadenken."

Voorbereiden en improviseren

Van tevoren hebben de scholieren twee voorbereidende stellingen gehad. Ze weten nog niet of ze voor of tegen zijn. De eerste gaat over of Nederland moet stoppen aan de deelname van de VN-vredesmissies, de tweede gaat over of de leeftijdsgrens van achttien in de Tweede Kamer moet verdwijnen.

De leerlingen weten nog niet of ze voor of tegen zijn. Dat horen ze pas twintig minuten van tevoren. Net als de laatste stelling, die hun improvisatievaardigheden moet laten zien. Marco probeert de spanning naar de finale toe niet groter te maken. "Ik geloof er ook niet in dat je de kinderen met nog meer druk daarnaartoe mag sturen."

Bijzonder

Aankomende zaterdag zullen de leerlingen strijden voor de winst, maar hun docent is nu al tevreden. De finaleplek is volgens Marco namelijk al bijzonder genoeg. "Daar mag je alleen maar trots op zijn."