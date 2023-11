Debatterende scholieren leggen elkaar én de gemeente het vuur aan de schenen

Het Kaj Munk is één van de vijf scholen die dit jaar meedoen aan de wedstrijd. Ook de KSH, het Herbert Vissers College, het Nova College en het Haarlemmermeer Lyceum doen mee. Daarnaast is er dus ook een team met raadsleden, dat het een aantal keer opneemt tegen een selectie leerlingen uit de vijf scholenteams.

"Het is toch allemaal wel heel spannend," verteld Lis van het Kaj Munk College, terwijl twee andere scholen debatteren over een verbod op fatbikes. "We hebben ons supergoed voorbereid, maar we nemen het op tegen professionals. We gaan heel erg ons best doen, gelukkig hebben we allemaal goeie argumenten verzameld voor de volgende stelling."

Twee podia, opgesteld midden in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoofddorp. Van het jaarlijkse debattoernooi, georganiseerd door de gemeente, is met een presentator, opkomstmuziek en flitsende spotlights een waar spektakel gemaakt. Een uitgelezen kans voor de scholieren om voor even in de huid van een politicus of politica te kruipen. En dat zorgt voor de nodige zenuwen.

"Het moet vooral leuk zijn, maar we gaan kijken of we ze het vuur aan de schenen kunnen leggen"

Eén van die raadsleden is Kees Klaassen (HAP), die de scholieren op voorhand niet te veel de stuipen op het lijf te wil jagen: "Het is vooral belangrijk dat leuk voor ze is. We gaan eerst eens even goed luisteren naar wat ze te zeggen hebben, en dan kijken we wel of we ze het vuur aan de schenen kunnen leggen."

Het eerste doel is dus vooral plezier maken, maar Klaassen vertelt dat er wel degelijk een groter doel achter het toernooi zit: "In de eerste plaats vinden we het heel belangrijk dat mensen laagdrempelig contact kunnen maken met de lokale politiek. Maar daarnaast is kunnen debatteren ook een hele waardevolle vaardigheid, waardoor je makkelijker leert overbrengen wat je nou echt ergens van vindt."

De lol van de scholieren en laagdrempelige politici daargelaten, is er natuurlijk ook gewoon een dikke trofee te winnen. Meerdere zelfs, voor onder andere creativiteit, vrolijkheid en het beste teamwork.

Fabikes, vapen en stemrecht

Niet iedereen heeft zich even goed kunnen voorbereiden, dus de leerlingen schatten hun kansen niet allemaal even hoog in. Milan, die namens het Nova College meedoet, tempert de verwachtingen over de prestatie van zijn school: "We hebben een paar lessen debatteren gekregen, en we hebben ons een beetje kunnen voorbereiden op de stellingen. Maar een paar scholen hebben echt een team samengesteld en doen al jaren mee, dus we weten niet precies hoe goed we het gaan doen."

De verschillende stellingen gaan over allerlei zaken die relevant zijn voor de middelbare scholieren. Er wordt onder andere gedebatteerd over een verbod op fatbikes, het roken van vapes, en het verlagen van de leeftijd waarop mensen mogen stemmen. Of je voor of tegen de stelling bent, wordt pas een minuut van tevoren duidelijk gemaakt.