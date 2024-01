Telefoon thuis of in de kluis: Het Ichthus Lyceum is hele schooljaar telefoonvrij

Het telefoonverbod op middelbare scholen is per 1 januari 2024 landelijk van start gegaan. Op het Ichthus Lyceum in Driehuis waren ze een stuk voortvarender. Daar zijn ze al sinds het begin van dit schooljaar volledig telefoonvrij.

'Thuis of in de kluis' is het motto van de school als het over het gebruik van mobiele telefoons gaat. "Aandacht en tijd zijn kostbaar. Het is daarom ook veel beter dat kinderen met elkaar praten. Het is beter voor het ontwikkelen van empathie én de kans op verslaving vermindert", aldus conrector Arjen Odijk van het Ichthus Lyceum.

Gymdocent Walter Heijmans is een van de docenten voor wie de gezondheid van de leerlingen ook een speerpunt is. En bovendien: "Zonder mobieltje op school praten ze meer met elkaar."