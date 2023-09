Telefoonverbod op school óók tijdens de pauze: "Nu moet ik ineens dingen in m'n agenda zetten?"

Met je telefoon in de les is op heel veel Amsterdamse middelbare scholen al uit den boze. Vanaf 1 januari adviseert het Ministerie van Onderwijs dringend een telefoonverbod voor in de lessen, maar het Amsterdams Lyceum gaat nu al een stap verder. Vanaf vandaag stoppen eerste- en tweedeklassers hun telefoon gedurende de hele dag verplicht in een afsluitbare zak, dus ook tijdens de pauzes.

"Geen telefoon in de les, dat doen wij al zeker tien jaar", vertelt rector Tom van Veen. Maar vanaf vandaag zijn ook in de kantine minder telefoons te zien. Leerlingen uit klas 1 en 2 moeten aan een telefoonverbod geloven voor de hele schooldag: "Je moet je telefoon 's ochtends in je eigen telefoonzak doen en die dichtmaken. Dan kun je hem 's middags pas weer bij de conciërge opendoen als je naar huis gaat", laat een leerling zien. Kletsen zonder prikkels "Het is bewezen dat de prikkels van een telefoon heel afleidend kunnen werken", beargumenteert de rector. Dat is dan ook de reden van het verbod. Het Ministerie van Onderwijs adviseert scholen vanaf 1 januari om tijdens lessen een algeheel telefoonverbod in te voeren. Na een rondgang van AT5 langs meerdere middelbare scholen in de stad blijkt dat bijna alle scholen al een soortgelijk verbod hanteren. Zo zijn bij het Ignatius Gymnasium, het Bindelmeercollege, het Spinozalyceum en het Hervormd Lyceum Zuid telefoons al verboden in de klas. Op het Cartesiuslyceum is het nagenoeg verboden, maar worden de telefoons er bijvoorbeeld nog bijgepakt wanneer er bijvoorbeeld een quiz wordt gedaan.

"Ik vind het ergens ook wel goed. Als ik op mijn telefoon zit in de pauze, dan eet ik ook niet." Eersteklasser Amsterdams Lyceum

Maar het Amsterdams Lyceum neemt dus een nieuwe stap. "Ook als kinderen van lokaal naar lokaal lopen krijgen ze zoveel impulsen van dat apparaat." Op unanieme steun kan de rector zeker niet rekenen. "Ik vind het verschrikkelijk, al mijn vriendinnen van andere scholen mogen nog wel gewoon op hun telefoon." Los van het ontbreken van TikTok, Instagram, Snapchat en alle andere sociale media die nu ontbreken tijdens de pauze, is er nóg een praktisch probleem: "Nu moet je aan iedereen vragen naar welk lokaal we moeten." Het is de bedoeling dat leerlingen weer een papieren agenda krijgen, maar ze zijn gewend dat hun rooster en huiswerk allemaal online te vinden is. "En ik weet nu helemaal niet hoe laat het is in de pauze, er zijn hier veel te weinig klokken", zegt een tweedeklasser gefrustreerd.

Uitbreiden Eén voordeel volgens een van de eersteklassers: "Als ik de hele pauze op mijn telefoon zit, dan vergeet ik te eten. Ik eet wel liever dan dat ik op mijn telefoon zit." Maar het is wel even wennen: "Nu moet ik net als mensen vroeger alles in een agenda opschrijven. Ik vind het maar moeilijk." Waar de leerlingen het over eens zijn in de klas: "Het is oneerlijk dat wij wel worden aangepakt, maar de derde tot de zesde niet." Maar de rector ziet zeker kans dat dit nog wel gaat gebeuren: "Dit is een test met de vierhonderd leerlingen uit de eerste twee jaar. Maar ik denk dat we dit wel gaan uitrollen, en daarbij zullen we straks echt niet meer onderscheidend zijn ten opzichte van andere scholen."

