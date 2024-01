In dit Haarlemmermeerse bos worden gezonde bomen gekapt, maar waarom?

Langzaam maar zeker worden er gezonde bomen in De Groene Weelde bij Vijfhuizen gekapt. En dat is nodig ook, vertelt Pim Hesselman van Recreatie Noord-Holland. Maar waarom zou je gezonde bomen kappen? "Op de open plek die hier nu achter blijft zullen komend voorjaar al veel nieuwe planten opkomen."

"Die boom wordt geringd. Dan zagen we de sapstroom net onder de bast door zodat de boom langzaam afsterft. Zo'n rechtopstaande dode boom is geweldig voor insecten en spechten."

Er staan dus te veel bomen in dit bos, en dat zorgt voor problemen. "Deze hoge populieren zijn allemaal ongeveer even oud en als ze in blad staan houden ze al het licht weg van de bosbodem", vertelt Pim terwijl op de achtergrond een kettingzaag klinkt.

Zodra de boomwortels aan één kant zijn uitgegraven, begint de machine weer te duwen. Nu lukt het wel: de boom valt om. "Zie je dat de wortelkluit meekomt?", vraagt Pim. "Dat is heel goed, want nu ontstaat er een kuil waar water in blijft staan, wat weer heel nuttig is voor amfibieën als kikkers en salamanders."

In bossen op meerdere plekken in de provincie wordt zo de biodiversiteit gestimuleerd. "We doen dit samen met de Provincie Noord-Holland", aldus Pim.

Storm nabootsen

"We gooien dus niet een heel bosvlak plat", stelt Pim gerust. "Eén voor één worden hier en daar speciaal geselecteerde bomen omgetrokken of geringd. We bootsen als het ware een storm na en je zal zien: over één of twee jaar groeien op deze plek allerlei planten en struiken die nu geen kans krijgen. Daar profiteren weer insecten van en dat vinden vogels dan weer fijn."