Studenten bouwen nieuw insectenhotel voor kinderboerderij na verwoesting door storm Henk

Van het hotel waar bijen, torren en andere insecten jaarlijks massaal een kamer boeken was vrijwel niets meer over. Of er overwinterende gasten zijn gesneuveld, is niet bekend.

Medewerkster van kinderboerderij Boerenvreugd Monique Musch vertelt over de kleine ramp die zich pasgeleden op de geliefde boerderij afspeelde: "Het insectenhotel is ooit door een vrijwilliger gebouwd en staat al zo'n tien jaar. Het overleefde dus heel wat stormen, maar Henk had zoiets van: ik ga er even vol in. Toen lag ie om."

De medewerkers en vrijwilligers van Boerenvreugd willen eigenlijk het liefst meteen een nieuw hotel bouwen, maar komen tot de conclusie dat ze daar voorlopig geen tijd voor hebben. Ze werken nu namelijk in verband met de vogelgriep aan een groot nieuw pluimveeverblijf.

Maar dan komt er een mailtje van Yuverta langs. De school heeft nog wel een groep studenten met een bouw- of hoveniersachtergrond die de klus graag klaart. "Voor de jongens is het een mooie opdracht, omdat ze hun bouwwerken voor school normaal vaak moeten afbreken. Nu maken ze iets wat blijvend is en ze aan familie en vrienden kunnen laten zien", vertelt docent Peter van Baal.

Zelf vaak geweest

Musch noemt het aanbod 'fantastisch'. "Iedereen kent de kinderboerderij in Aalsmeer. Het is een plek waar iedereen samenkomt. Het is hartstikke leuk om leerlingen enthousiast te zien worden over iets dat ze mogen maken voor ons."

Voor de 18-jarige Jordy is de opdracht extra leuk, omdat hij zelf uit Aalsmeer komt. "Ik ben vroeger vaak bij de kinderboerderij geweest", vertelt hij. "Het is mooi dat we dit nu voor hen kunnen doen."

