Storm velt insectenhotel op Aalsmeerse kinderboerderij: "Henk had echt spierballen"

Dat blijkt uit foto's op de Facebook-pagina van de kinderboerderij en wordt bevestigd door medewerker Monique Musch. "Andere stormen heeft het wel overleefd", vertelt ze, "maar Henk had echt spierballen." Het puin is nog niet geruimd, vertelt ze. "Het ligt er nog, door de gietende regen zijn we daar nog niet aan toegekomen."

Waarom het hotel niet bestand was tegen de storm, weet Monique niet. Gelet op de schade op de foto's waren de dragende boomstammen flink vermolmd (van binnen rot), wat ook volgens de boerderij een logische verklaring kan zijn. "We werken hier veel met hout", benadrukt ze.

Pluimvee prioriteit

Het insectenhotel zal niet onmiddellijk worden herbouwd, vooral omdat de kinderboerderij andere prioriteiten heeft. "We zijn nu bezig met een pluimveeverblijf", vertelt Monique. "Vanwege de vogelgriep."

Het ingestorte insectenhotel heeft zo'n acht jaar overeind gestaan. Als het onderkomen wordt hersteld, zal het wel duurzamer worden, denk Monique. "Ik verwacht dat het dan wel steviger wordt gebouwd."