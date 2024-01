Ook Heerhugowaard schrikt op van explosie bij woning: kapotte deur en gesprongen ruit

Bij een woning aan de Gouwe in Heerhugowaard is afgelopen nacht een explosief afgestoken. De politie vermoedt dat er, net als bij de explosies in Alkmaar, zwaar vuurwerk is gebruikt. "Gelukkig raakte niemand gewond."

De ontploffing bij de voordeur van een huis aan de Gouwe gebeurde gisteravond rond 20.30 uur. "Bij de explosie is de deur van de woning ontzet en is er een raam kapotgegaan", meldt de politie.

De politie zoekt naar getuigen die het onderzoek kunnen helpen. "Heeft u iets verdachts gezien voor of na de explosie? Heeft u camerabeelden? Laat het de politie direct weten. Mocht u het eng of spannend vinden om een melding te doen, kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk."

De gemeente Alkmaar werd vorige week ook al opgeschrikt door vier explosies, waarvan drie bij hetzelfde huis aan de Olieslagerstraat. Burgemeester Schouten stelde cameratoezicht in en besloot de woning tijdelijk te sluiten.

Een woordvoerder van de gemeente Dijk en Waard laat weten dat burgemeester Poorter op de hoogte is van het incident. Of en welke actie hierop wordt ondernomen, is nog niet duidelijk. "Daar komen we later op terug. We staan in elk geval in contact met de politie."