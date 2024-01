Driemaal is scheepsrecht: burgemeester sluit Alkmaarse woning na weer een explosie

In de Olieslagerstraat in Alkmaar klonk zaterdagnacht opnieuw een harde knal. Het is de derde explosie bij dezelfde woning en het vierde incident in nog geen week tijd. "Bewoners en omwonenden voelen zich hierdoor zeer onveilig en dat begrijp ik goed", reageert Schouten in een brief aan de gemeenteraad.

Na de eerste explosie afgelopen week werd door de gemeente cameratoezicht ingesteld. Dat heeft de dader(s) niet afgeschrikt. Daarom heeft de burgemeester besloten de woning tijdelijk te sluiten. "De woning openhouden levert een ernstig gevaar op voor openbare orde en veiligheid. Zo kan de rust in de wijk weer terugkeren."

Voor de bewoners van het pand heeft de burgemeester 'noodzakelijke maatregelen' getroffen. Wat dat inhoudt, is niet bekend.