Vorig jaar bijna twee keer zoveel cocaïne gevonden op Schiphol als in 2022

De Douane heeft in 2023 op Schiphol bijna twee keer zoveel cocaïne gevonden als een jaar eerder. Douaniers troffen in 2022 1.300 kilo van de harddrug aan, vorig jaar steeg dat naar maar liefst 2.250 kilo. In de haven van Amsterdam werd juist opvallend minder coke aangetroffen.

In Noord-Holland spant Schiphol de kroon. Daar steeg de hoeveelheid gevonden coke naar 2.250 kilo, 73 procent meer dan in 2022. Een woordvoerder van de Douane verklaart dat als volgt: "We durven voorzichtig te zeggen dat dat komt door een intensievere aanpak op de luchthaven."

De Douane publiceerde gisteren cijfers over de landelijke cocaïnevangsten van 2023. Die bedroegen in totaal bijna 60.000 kilo, die vooral werd gevonden in de havens van Rotterdam en het onder criminelen steeds populairdere Vlissingen.

De woordvoerder legt uit wat die intensievere aanpak inhoudt: "Een luchthaven is een hele andere omgeving dan een zeehaven. Het is veel strenger beveiligd, dus om effectief drugs te vervoeren via het terrein heb je vaak echt 'mensen aan de binnenkant' nodig." Daarom geeft de Douane, samen met de FIOD, de Marechaussee en het OM onder andere trainingen aan ondernemers die op de luchthaven werken.

Door die trainingen kunnen ondernemers eerder spotten dat hun bedrijf wellicht gebruikt wordt voor drugstransport en geven ze dat ook eerder door aan de Douane. Zij weten nu veel beter waar ze op moeten letten.

En dat levert resultaten op, aldus de woordvoerder: "Vorig jaar hebben we nog een partij van 14 kilo onderschept omdat we getipt werden dat personeel van een bedrijf rondliep op een plek waar ze niet hoefden te zijn. Dan controleren we dan meteen en levert het in dat geval wat op. Tot voor kort kregen we veel meer van dat soort afwijkende meldingen."

Amsterdamse haven niet populair

In 2022 was de haven van Amsterdam nog de grootste vindplaats van cocaïne in Noord-Holland met een totale vangst van 1.370 kilo. Daar bleef vorig jaar weinig van over; er werd 'maar' honderd kilo aangetroffen. Volgens de woordvoerder is moeilijk te zeggen waarom er sprake is van zo'n plotselinge daling: "Criminelen wijzigen hun werkwijze constant en waarom is vaak een mysterie."

De zeehavens van IJmuiden en Den Helder liet de Douane buiten beschouwing omdat de gevonden hoeveelheden, als die er waren, niet groot genoeg waren voor het landelijke onderzoek.