Cocaïne gevonden tussen 'overstappende' vissen in dierenhotel op Schiphol

Douaniers hebben afgelopen weekend in het dierenhotel op Schiphol een lading cocaïne aangetroffen. De drugs waren verstopt in dozen waar ook levende vissen in zaten, schrijft de douane op X (voorheen Twitter, red.).

Foto: Goudvissen in plastic zakken op markt in Hong Kong - ANP/Herman Wouters

Die vissen wachtten in het dierenhotel op een overstap. Of het om het dierenhotel van KLM gaat, wil de douane niet bevestigen. Ook medewerkers van het hotel onthouden zich van commentaar. Een douanewoordvoerder vertelt NH wel dat de drugs werd aangetroffen tijdens een routinecontrole. Onduidelijk is om hoeveel cocaïne het exact gaat.

"Het zat in een vloeibare substantie", aldus de woordvoerder, "daarom is nog niet bekend hoeveel het exact is." Ze benadrukt dat de de vissen niet in dezelfde vloeibare substantie rondzwommen. "Dan hadden ze niet meer geleefd." De vissen waren onderweg van Suriname naar Hong Kong. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, maar de vissen zijn alsnog naar het Aziatische land vervoerd.