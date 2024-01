Mandjes op het veld, kratjes eronder: korfbalclubs krijgen experimenteel kunstgras

Korfbalverenigingen HKC Haarlem en CKV Rapid bij de Kleverlaan in Haarlem-Noord krijgen nieuwe kunstgrasvelden. De oude ondergrond is tien jaar intensief gebruikt en aan vervanging toe. Het lijkt een routineklus, maar dat is het bepaald niet. Het gaat om een experiment van de gemeente om in te springen op klimaatverandering.

Meer neerslag, meer hitte. De statistieken van de afgelopen jaren laten er geen misverstand over bestaan: de weersextremen worden groter. De gemeente Haarlem probeert met een ambitieus klimaatbeleid de stad leefbaar te houden en gebruikt daar soms creatieve oplossingen voor. Zaalseizoen Matthijs de Boorder ziet het als twee vliegen in één klap. Namens de gemeente is hij verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden aan de ‘t Hoenstraat, tussen de Westelijke Randweg en de Jan Haringstraat in. “De kunstgrasvelden voor HKC en Rapid waren aan vervanging toe. We gebruiken dat moment om slimme klimaatoplossingen toe te passen.” De drie kunstgrasvelden worden gebruikt om op te korfballen. In de zomer. In de wintermaanden spelen de clubs in het Kennemer Sportcenter, aan de andere kant van de Randweg. En dus gaan er momenteel in plaats van ballen vooral bouwmaterialen heen en weer op het sportcomplex. Tekst loopt door onder de foto

Aanleg kunstgras korfbalvelden - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Het vernieuwende zit in de laag onder het kunstgras, legt Mark Vorsteveld uit. Hij is als projectleider bij de organisatie SRO verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van sportcomplexen. “In de betonnen bak onder het veld zetten we een soort van kratjes neer. Daarin kan het regenwater worden opgevangen. Op de kratjes komt foam te liggen. Dat absorbeert het water. Op die manier blijft het kunstgrasveld vochtig.” Dat heeft gevolgen voor de temperatuur van het veld. In de zon kan de temperatuur van een kunstgrasveld oplopen tot wel 65 graden. “We hopen dat met deze techniek de temperatuur tot 35 à 40 graden beperkt wordt.” Vorsteveld wijst op een hittekaart die de gemeente liet maken. “Rond kunstgrasvelden zie je een donkerrood gebied.”

"Wij zijn zelf ook benieuwd naar het precieze effect" Hans Vorsteveld, projectleider