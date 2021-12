Nieuwe bomen moeten koeien in de Schoterveense polder in de zomer schaduw bieden

Een initiatief van buurtbewoners van de Schoterveense polder krijgt vandaag definitief vorm: een schaduwplek voor de koeien op hete zomerdagen. Vanochtend is een aantal bomen geplant dat voor schaduw moet gaan zorgen. Buurtbewoner en initiatiefnemer Jacqueline van de Broek is blij dat er eindelijk wat gebeurt. "Hartstikke fijn dat die bomen worden geplant, ik was blij toen ik ze vanmorgen bezig zag!"

In de polder staan zomers zo'n vijf tot acht vleeskoeien van een boer uit Spaarndam in de kleine polder. Op warme dagen als de zon hoog staat, is er geen enkele schaduwplek voor de koeien. Dat vond Van de Broek niet kunnen. "Je ziet dat ze dan heel loom worden, ze krijgen dan last van hittestress."

Om daar verandering in te brengen is Van de Broek samen met een buurman de buurt in gegaan om handtekeningen op te halen voor het planten van de bomen. "We hadden al drie jaar gemaild met de gemeente en daar kwam niet veel uit. Toen zijn we een petitie gestart", aldus de initiatiefneemster. Afgelopen jaar werd de petitie aan voormalig wethouder Michel Rog aangeboden. Het duurde even voordat er actie werd ondernomen, maar uiteindelijk is de gemeente overstag gegaan.

Schietwilgen

In totaal worden er een aantal struikwilgen geplant en twee schietwilgen, die hoog worden en dus voor extra schaduw zorgen. "Die schietwilgen groeien ongeveer een meter per jaar", vertelt een medewerker van Landschap Noord-Holland die bij het planten aanwezig was. "En tussen die schietwilgen komen struikwilgen, die blijven iets kleiner." De bomen zijn omheind met een raster om te voorkomen dat de koeien de bomen kapot eten.

Van de Broek is blij dat er op deze manier een 'stukje groen' komt in de kale polder. "Dat is ook fijn voor de vogels. We willen natuurlijk niet het uitzicht van de omwonenden belemmeren, dus het moet natuurlijk niet te hoog worden."