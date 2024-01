Hagenaar (49) aangehouden voor dood Hoofddorpse Rishi

De politie heeft gisteren een man aangehouden die ervan wordt verdacht de vermiste Hoofddorper Rishi Parmesar om het leven te hebben gebracht. De 49-jarige verdachte werd aangehouden in Den Haag. Parmesar keerde in december 2022 niet terug van een reis naar Suriname.

Zijn familie deed op zondag 18 december 2022 aangifte van Parmesars vermissing, omdat hij die dag niet op zijn vlucht vanuit Paramaribo naar Schiphol zat. In juni 2023 reisde een politieteam af naar Suriname om naar de man te zoeken. De politie ging er toen al vanuit dat de man niet meer leefde.

Ook was duidelijk dat Parmesar voor het laatst gezien is op het terrein van zijn bedrijf aan de Indira Gandhiweg in Lelydorp. Op dat terrein vond de politie een horloge van wie de eigenaar onbekend was.

Dood verklaard

Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft tijdens haar onderzoek aanleiding gevonden om de vermiste Hoofddorper dood te verklaren, laat de politie weten. In Suriname zit ook nog een verdachte vast. Een derde persoon is nog steeds verdachte in de zaak, maar zit niet meer vast.

Tijdens een persconferentie afgelopen mei in Suriname liet de familie van Rishi Parmesar weten geschrokken te zijn dat de vermissingszaak plots een moordzaak was geworden. "Veel mensen weten dat mijn broer vermist is, maar in de rechtszaak wordt het behandeld als een moord", zei zijn broer toen.

