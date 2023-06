Politieteam naar Suriname voor onderzoek naar vermiste Hoofddorper Rishi (48)

Een Nederlands politieteam reist binnenkort af naar Suriname om uit te zoeken wat er met Hoofddorper Rishi Parmesar (48) is gebeurd. De man zou op 18 december vorig jaar vanuit Paramaribo naar Schiphol vliegen, maar zat niet op de vlucht. De politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht.

De Surinaamse politie heeft inmiddels iemand aangehouden, maar of deze persoon iets rond de vermissing van Parmesar heeft verklaard, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Parmesar op 18 december rond het middaguur (plaatselijke tijd) voor het laatst is gezien op het terrein van zijn bedrijf aan de Indira Gandhiweg in Lelydorp.

Lees door onder foto.