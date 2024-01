Woningstichting wil ouderen meer kans geven op seniorenhuis en past puntensysteem aan

De vraag naar (sociale) huurwoningen is de laatste jaren explosief gestegen, merkt ook Woningstichting Den Helder. "We maken mee dat er meer dan 400 reacties op een woning komen", zegt woordvoerder Sander Quartel van Woningstichting. "Wij zien dan ook dat in de huidige woningmarkt een groep woningzoekenden minder snel aan bod komt."

Om iedereen een eerlijke kans op een woning te geven, past de woningstichting daarom het puntensysteem aan. Straks krijg je minder punten voor het aantal jaren dat je in de regio woont, en ook krijg je dan minder punten wegens economische binding. Nu krijg je 3.000 tot soms wel 5.000 extra punten als je een baan in of bij Den Helder hebt. Vanaf maart krijg je bij een baan 'slechts' 1.500 extra punten. Bovendien tellen ze niet mee bij seniorenwoningen.

Ook krijg je de eerste vijf jaar dat je in de regio woont nog geen extra puntenopbouw, terwijl je nu al extra punten krijgt vanaf één jaar. Quartel: "Het nieuwe puntensysteem lost helaas het tekort aan woningen niet op. Maar het zorgt er wel voor dat een groep woningzoekenden die nu niet goed aan bod komt, straks meer kans krijgt om eerder een woning te vinden."

Geluk

Dat verandering gewenst is, blijkt wel uit reacties op sociale media over het puntensysteem in Den Helder. "Ik heb meer dan 1.200 punten en kom niet eens aan een garagebox", zegt er een. En een ander: "Mijn zoon heeft zo'n 3.800 punten en staat ook nog steeds vlak bij de 200 en staat ruim vier jaar ingeschreven." Maar ook: "Je moet gewoon geluk hebben. Ik stond net een jaar weer ingeschreven, stond zesde of zevende en iedereen voor mij wees het huis af."