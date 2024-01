Waar gaat in 2024 gebouwd worden in de Noordkop en hoe groot is de animo?

Het woningtekort is al jaren een probleem waar gemeenten mee worstelen. Hoewel het tekort er blijft, komen er de komende jaren in de regio toch ook honderden woningen bij. Van het Kasteel en het Warenhuys in Den Helder tot het Dahliapark en Muggenburg-Zuid: we lichten een aantal grote bouwprojecten in de Kop van Noord-Holland eruit.

Woningbouwproject het Kasteel in Den Helder - Foto: Woningstichting Den Helder

In Den Helder bouwt Helder Vastgoed BV de komende jaren meer dan 400 sociale huur- en koopwoningen, zo laat een woordvoerder weten aan NH. "Wij zien dat er veel animo is voor zowel de huur- als koopwoningen." Er wordt bij de diverse bouwprojecten ingezet op zowel het bevorderen van de doorstroming als het oplossen van de woningnood. Levensloopbestendig Een van de grote bouwprojecten in Den Helder die dit jaar wordt afgerond, is het Kasteel. Het complex bestaat uit 39 levensloopbestendige sociale huurwoningen. In maart worden ze opgeleverd. "De woningen worden met voorrang aan woningzoekenden aangeboden die momenteel een eengezinswoning van Woningstichting of Helder Vastgoed B.V. in Nieuw Den Helder huren en 65 jaar of ouder zijn", zo geeft een woordvoerder aan.

Bouwproject het Warenhuys, in de voormalige V&D, in Den Helder - Foto: Woningstichting Den Helder

Nieuwe projecten zijn er ook genoeg. Zo is er het Warenhuys, met 36 huurwoningen, in de voormalige V&D aan de Beatrixstraat in Den Helder. Binnenkort wordt gestart met de bouw. Ook 36 woningen staan gepland voor Halter Bellevue, gelegen tussen de Prins Hendriklaan en de Spoorstraat in Den Helder, maar dit worden er mogelijk meer. "We zijn momenteel aan het bekijken of we het aantal te realiseren woningen kunnen uitbreiden tot 54. Hiermee zorgen we niet alleen voor meer woningen op de krappe woningmarkt, maar zijn ze ook door de lagere huur die we dan kunnen vragen betaalbaar voor een bredere groep woningzoekenden." Maar de woningbouwvereniging loopt ook tegen problemen aan. Zo kunnen enkele nieuwe woningen niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. "Echter lopen wij in Den Helder, net zoals landelijk, mogelijk tegen het probleem aan van de netwerkcongestie. Dit betekent dat het elektriciteitsnet overbelast is waardoor er geen woningen aangesloten zouden kunnen worden. Uiteraard wordt hierover druk overleg gevoerd met de netwerkbeheerder." Vernieuwd Naast gloednieuwe woningen die worden gebouwd, wordt ook steeds vaker vérnieuwd. Soms in bestaande gebouwen, zoals de eerder genoemde oude V&D, of soms worden oude woningen compleet herbouwd. Bijvoorbeeld aan de Balistraat in Den Helder; alle huurders zijn nu uit de woningen en eind dit jaar wordt begonnen met het bouwen van nieuwe huizen:

In de gemeente Schagen valt het grote bouwproject nabij de woonwijk Muggenburg op. Gebiedsontwikkelaar BPD gaat 728 woningen bouwen in de nieuwe wijk Muggenburg-Zuid. Het moet een mix van huur- en koopwoningen worden, en qua prijs gaat het van betaalbaar en middelduur, tot duur en vrije sectorwoningen. Ook moet in de wijk een school, een sportzaal en een wijkcentrum komen. Een supermarkt komt er niet, zo heeft de gemeente besloten. Het gebied wordt dit jaar bouwrijp gemaakt. Eind dit jaar wordt begonnen met de bouw. Lokale omroep Noordkop Centraal was in november bij de informatiebijeenkomst (zie video hieronder, tekst gaat eronder verder) en de gebiedsontwikkelaar heeft op een nieuw aangemaakte website de meest gestelde vragen beantwoord.

Een ander groot bouwproject, de Veldwachter in Schagen Zuid, is al lang en breed gestart. Het project bestaat uit 96 koopappartementen en het merendeel ervan (90 procent) is al verkocht. Aan het eind van dit jaar worden de huizen naar verwachting opgeleverd. De gemeente Schagen heeft sowieso de ambitie om veel woningen te bouwen. Naast het enorme project in Muggenburg-Zuid komen er ook 24 woningen in Waarland, 92 woningen aan de Dergmeerweg in Warmenhuizen en 62 woningen in Sint Maarten (SinmareVeld). 200 woningen In de gemeente Hollands Kroon wordt onder meer gebouwd in Winkel. In de nieuwe wijk Dahlia Park moeten in totaal circa 200 woningen komen. Dat bestaat uit tweekappers, appartementen en rijtjeswoningen. De verkoop van de eerste fase is net gestart. In het derde kwartaal van dit jaar start de bouw, in 2026 moeten de eerste huizen worden opgeleverd. Negentien huizen worden gebouwd op de locatie van de voormalige camping De Gest in Den Oever. Afgelopen najaar is de verkoop gestart, wanneer de bouw begint is niet bekend.