Tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd vanwege winterweer

De winterse neerslag zorgt door de hele provincie voor oponthoud op snelwegen en het spoor, en Schiphol is daar geen uitzondering op. Deze ochtend zijn al tientallen vluchten geannuleerd, in ieder geval honderd vluchten liepen vertraging op. De luchthaven verwacht de rest van de dag mogelijk nog meer vertragingen.

Door het de koude neerslag bleven tientallen toestellen aan de grond - Foto: Inter Visual Studio

Schiphol verwacht dat de impact van sneeuw de rest van de dag voelbaar gaat blijven voor reizigers, aldus een woordvoerder van de luchthaven: "Al het oponthoud in het schema proberen we zo goed mogelijk op te vangen. Dat betekent dat het later op de dag nog steeds erg druk kan zijn. We raden reizigers dan ook met klem aan om hun vluchtinformatie regelmatig te checken." Gisteravond werden ook al vluchten geschrapt vanwege het winterweer, en weken een aantal Transavia-vliegtuigen uit naar Groningen Airport Eelde om veilig te kunnen landen. De passagiers werden daarvandaan met bussen naar Schiphol gereden. Sneeuw en ijs Die vertragingen en annuleringen zijn volgens de woordvoerder het gevolg van extra maatregelen die Schiphol bij dit soort weer moet nemen: "Tussen al dat landen en opstijgen door moet je de banen sneeuw- en ijsvrij maken en houden. Dat heeft invloed op de gewoonlijke planning." Daarnaast moeten de vliegtuigen zelf worden ontdaan van ijsaanslag, met name op de vleugels. Ook daar gaat extra werk en tijd in zitten.

Over de weerssituatie in de komende dagen en de mogelijke impact op de vluchten van en naar Schiphol kan de woordvoerder op dit moment geen uitspraken doen. Wel houden ze dat samen met het KNMI 'strak in de gaten'.