Midwouder Guus Offerhaus droomt van nieuwe bekerstunt Quick Boys, nu tegen AZ

Guus Offerhaus is een 23-jarige speler uit Midwoud en bezig aan zijn eerste seizoen in Katwijk. Hij beleefde al twee mooie bekeravonden met de tweede divisionist. De profs van achtereenvolgens NAC Breda en De Graafschap werden op eigen veld verslagen. "Als alles bij ons klopt, dan kan het. Toen we NAC hadden verslagen, dachten we: kom maar op met De Graafschap."

Offerhaus begon met voetballen bij MOC in Midwoud, verkaste al vroeg naar Hollandia in Hoorn en werd daar gescout door sc Heerenveen. Na daar de jeugdteams te hebben doorlopen, verhuisde hij naar Emmen, waar een doorbraak in het betaalde voetbal uitbleef. "Tja, hoe komt dat?", herhaalt hij de vraag. "Het is weinig spelers gegeven om betaald voetbal te spelen, de concurrentie is groot. Het mocht helaas niet zo zijn."

"Een stunt zit er in het bekertoernooi altijd in, dat zag je aan Ajax in de vorige ronde"

Via Koninklijke HFC in Haarlem kwam hij in Katwijk terecht, waar hij vier keer in de week heen rijdt. Zijn droom op een profbestaan heeft hij nog niet helemaal in de ijskast gezet. "Ik geef mijzelf tot ik 25 ben, dat is over twee jaar. Je weet het nooit. Bekerwedstrijden als deze kunnen zeker helpen in het realiseren van een profbestaan. Een groter podium, een tegenstander van een hoger niveau, meer belangstelling. Dat kan zeker helpen."

Niet bij voorbaat kansloos

Hij hoopt zich in de kijker te spelen door spelers als Vangelis Pavlidis en Dani de Wit in toom te houden. Offerhaus acht zijn ploeg niet bij voorbaat kansloos, ook al is AZ de tegenstander. "In de vorige ronde, tegen de amateurs van Hardenberg, moest AZ ook verlengen. Een stunt zit er in het bekertoernooi altijd in, dat zag je aan Ajax in de vorige ronde."

Hij wordt in Alkmaar gesteund door collega's en familie. "Ik hoop op een stiekeme 1-0 voor ons, dat zou geweldig zijn. Ik heb voor de zekerheid woensdag maar een thuiswerkdag ingepland. Dan kan ik wat langer in bed blijven liggen, mocht het nodig zijn."