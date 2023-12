Ploeterend AZ heeft verlenging nodig tegen HHC Hardenberg maar bekert verder

Op het drassige veld in Hardenberg kreeg AZ in het eerste kwartier de grootste kansen. Schoten van Dani de Wit, Myron van Brederode en Vangelis Pavlidis werden gekeerd door HHC-doelman Jorick Maats.

Ook na de thee kwam de regen met bakken uit de hemel. Pavlidis kreeg na een uur spelen een goede mogelijkheid op zijn tweede doelpunt van de avond, maar het afstandsschot van de Griek zeilde een meter over de lat.

HHC kwam in de 63e minuut verrassend langszij uit een standaardsituatie. Een hoekschop van de Hardenbergers werd via de paal binnengekopt door verdediger Serginho Fatima. De gelijkmaker gaf extra energie bij de thuisploeg, dat het eigen publiek nog meer achter zich kreeg. AZ was niet bij machte om HHC op het zware veld kapot te spelen en moest het hebben van bevliegingen. Die kwam er uiteindelijk van Jens Odgaard. De Deen stond koud drie minuten in het veld toen hij vanaf de rand van het strafschopgebied hard en laag raak knalde: 1-2.

Church scoort tegen oude club

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd ging HHC nog een laatste keer in de aanval. Een afgeslagen bal werd snoeihard binnen gerost door voormalig AZ-speler Joeri Church. De invaller aan de kant van HHC zorgde ervoor dat er twee keer vijftien minuten extra gevoetbald moest worden.

