Actievoerders Extinction Rebellion demonstreren bij toegangsweg Wijk aan Zee tegen Tata Steel

De actiegroepen gaven eerder aan de Zeestraat - de toegangsweg richting Wijk aan Zee - steeds gedurende zo’n drie minuten te willen blokkeren. Tijdens deze blokkades gaan ze aan mensen uitleggen waarom ze gevaarlijk terrein betreden en willen flyers uitdelen.

Verwacht wordt dat ongeveer 30 actievoerders mee gaan doen, op foto's is te zien dat het er vooralsnog iets minder zijn.

Slechte timing

De timing van de actie is niet handig: het Tata Steel Chess-toernooi is in volle gang en de verwachting is dat er veel mensen op het toernooi afkomen. De weg waar de actievoerders staan is de enige toegangsweg richting het dorp.

Het staalconcern zegt 'zich ernstige zorgen te maken' om de duizenden bezoekers aan het schaaktoernooi, die door de blokkades hun bestemming niet zouden kunnen bereiken.