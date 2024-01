Tata Steel Chess in close-up: Mini-camera's vangen grootmeesters' emoties

Schaakliefhebbers kunnen hun lol op bij de 86e editie van het Tata Steel Chess Tournament, het voormalige Hoogovens Schaaktoernooi, dat vandaag begint. In het kleine Wijk aan Zee waren de grootmeesters altijd al aanraakbaar, zeker in vergelijking met andere grote schaaktoernooien, maar deze editie des te meer: door nieuwe mini-camera's aan de rand van het schaakbord krijgen we nu alle zuchten, fronsen en lachjes mee.