Haarlems zorgvervoer komende weken niet optimaal: wethouder vraagt om geduld

Haarlemmers die aangewezen zijn op vervoerder RegioRijder moeten nog even geduld hebben. De dienstverlening is deze week niet optimaal, maar daar komt verbetering in. Dat beloven de verantwoordelijke wethouders, al houden ze een slag om de arm. "Er wordt stap voor stap aan verbetering gewerkt, totdat de prestaties op het gewenste niveau zijn", zegt wethouder Bas van Leeuwen.

Foto: RegioRijder

'Nog even geduld' was de belangrijkste boodschap van wethouders Diana van Loenen en Bas van Leeuwen tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Haarlemse gemeenteraad. Ze werden aan de tand gevoeld over de problemen bij RegioRijder. Die organisatie verzorgt het leerlingenvervoer en het vervoer van ouderen en mensen met een beperking via de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Dat doet de organisatie in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Sinds 1 januari is er een nieuwe organisatie die de ritten indeelt en worden de ritten niet meer door drie taxibedrijven uitgevoerd, maar door twee. Die overgang is bepaald niet rimpelloos verlopen. Op de eerste schooldagen na de kerstvakantie regende het klachten over taxi's die veel te laat of helemaal niet kwamen opdagen. 'Onacceptabel slecht' Wethouder Van Leeuwen gaat over het leerlingenvervoer, Van Loenen over de wmo-ritten. In antwoord op vragen van de ChristenUnie en Jouw Haarlem moesten ze erkennen dat de eerste dagen van het leerlingenvervoer dramatisch zijn verlopen. "Maandag en dinsdag waren onacceptabel slecht", zei Van Loenen. "Dinsdag was er echt een fout in het planningssysteem, waardoor de informatie van de planners niet bij de chauffeurs terechtkwam en kinderen niet zijn opgehaald. Woensdag zijn ze weer teruggeschakeld naar het oude systeem. Sindsdien loopt het gelukkig beter." Driekwartier in de wacht Raadslid Frank Visser van de ChristenUnie klaagde over de slechte telefonische bereikbaarheid van RegioRijder. "Een klant die een taxi wilde reserveren, stond maar liefst 45 minuten in de wacht. Vervolgens kon hij nog niet worden geholpen, omdat zijn rolstoel niet mee mocht." Volgens de wethouders zijn er inmiddels meer mensen om de telefoon aan te nemen en gaat het al wat beter. Arwen Scholten van Jouw Haarlem vond het opmerkelijk dat er onlangs een nieuwe verordening over het leerlingenvervoer is aangenomen, die juist voor een betere dienstverlening moet zorgen. De praktijk wijst voorlopig anders uit. Scholten wilde weten wat de gemeente doet om die problemen op te lossen.

"Afgelopen dinsdag was een dag zoals je die niet wilt meemaken" Wethouder Bas van Leeuwen

"We zitten er met alle andere gemeenten bovenop", beloofde wethouder Van Leeuwen de raadsleden. "Het heeft ook niets met die nieuwe verordening te maken, maar met de nieuwe aanbesteding. Afgelopen dinsdag was een dag zoals je die niet wilt meemaken. Er is inmiddels contact geweest met de ouders die in de problemen zijn gekomen." Er wordt hard aan gewerkt, maar het kan nog even duren, zei Van Leeuwen: "De stabiliteit zal de komende weken nog niet optimaal zijn, er wordt stap voor stap aan verbetering gewerkt totdat de prestaties op het gewenste niveau zijn." Wethouder Van Loenen wees er ook op dat het contract voor het leerlingen- en wmo-vervoer vijf tot negen jaar loopt en dat de nieuwe organisatie pas anderhalve week geleden begonnen is. Chauffeurstekort De ChristenUnie vermoedt dat de problemen ook te maken hebben met het feit dat er nu nog maar twee taxibedrijven rijden in opdracht van RegioRijder. Wethouder Van Loenen erkende dat. "Er rijden nu twee bedrijven, dat waren er eerst drie. Die derde partij wilde de chauffeurs niet over laten gaan, daarom is er ineens een tekort. De regiecentrale heeft nu tijdelijk een derde vervoerder ingeschakeld."