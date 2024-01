Daniek (8) wacht tevergeefs op de schoolbus: "Ik ben boos op de taxi"

Kinderen die uren wachten op de taxibus die hen dagelijks naar school brengt. Patiënten die vijf uur na hun afspraak in het ziekenhuis pas worden opgehaald. Deze week regent het klachten tegen chauffeurs van RegioRijder die te laat of helemaal niet komen opdagen. Wat is er aan de hand met het vervoer voor leerlingen en ouderen?

Foto: Regiorijder

RegioRijder verzorgt het vervoer van leerlingen. Ook rijdt zij met ouderen en mensen met een beperking die gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De invoering van een nieuwe planning lijkt een van de oorzaken voor de problemen bij RegioRijder. Sinds 1 januari is de planning van de ritten niet meer in handen van Connexxion, maar van QR. Dat is een samenwerkingsverband van de bedrijven Qarine en RMC. Die overgang is niet vlekkeloos verlopen. Daar kunnen de ouders van Daniek (8) uit Heemstede over meepraten. Daniek gaat naar een school voor speciaal onderwijs in Hillegom en wordt iedere schooldag door RegioRijder gehaald en gebracht. "Ze zit nu anderhalf jaar op die school", vertelt de vader van Daniek. "Aan het begin van dit schooljaar kwam er iedere dag een vaste chauffeur. Maar nu er een nieuwe planner is, gaat het vaak mis." Niet op de lijst De moeder van Daniek vult aan: "Maandag moest de bus er even voor 8.00 uur zijn, maar de taxi kwam niet. We hebben haar toen maar zelf naar school gebracht." Maandagmiddag uit school ging het opnieuw mis. "De chauffeur zei dat Daniek niet op de lijst voorkwam. Op die lijst stond wel degelijk een Daniek uit Heemstede, maar die zou in een rolstoel zitten. Onze Daniek is niet afhankelijk van een rolstoel." Uiteindelijk is het meisje alsnog door de taxi thuis afgeleverd.

"Het gaat om kwetsbare kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. Dat moet je goed regelen" Moeder van Daniek