Verzet omwonenden helpt niet, Europarcs begint honderden bomen te kappen

Ondanks eerder verzet van omwonenden, is projectontwikkelaar EuroParcs begonnen met het kappen van 702 bomen op de locatie waar het vakantiepark van recreatiegebied Enkhuizerzand uiteindelijk moet komen. In totaal worden er 841 nieuwe, inheemse bomen teruggeplant.

Er is veel te doen geweest om de ‘enorme kaalslag’ bij recreatiegebied Enkhuizerzand. Zo begon een bezorgde bewoner een petitie, die inmiddels al ruim 300 keer is ondertekend. De gemeente laat aan NH weten dat de bezwaarmakers zich erbij hebben neergelegd, nadat EuroParcs in december vorig jaar de plannen op een informatiebijeenkomst had toegelicht.

De gemeente Enkhuizen laat op hun website weten dat de projectontwikkelaar inmiddels is begonnen met het kappen van de 702 bomen.

Door de bouw van een vakantiepark in 2024 moet er ruimte vrijgemaakt worden. Uiteindelijk moeten daar 160 vakantiehuisjes van EuroParcs verrijzen. De gemeente erkent dat het recreatiegebied er momenteel ‘kaal en troosteloos’ bijligt, maar verzekert dat voor iedere gekapte boom er eentje teruggeplant wordt. "Het zorgt ervoor dat we weer een levendig recreatiegebied krijgen waarvan iedereen gebruik kan maken", aldus de gemeente.

De bomen die nu tegen de vlakte gaan zijn ziek óf stervende, benadrukt EuroParcs. Dit komt mede door achterstallig onderhoud van de gemeente. In totaal worden er 841 nieuwe, inheemse bomen teruggeplant.

Afgezet met hekken

Ook wordt er een bouwweg aangelegd. Deze weg is bedoeld voor bouwverkeer van en naar het toekomstige vakantiepark en moet de overlast voor omwonenden verminderen. "Hiermee blijft de dienstingang van het Zuiderzeemuseum toegankelijk." Vanaf begin februari wordt het recreatiegebied afgezet met hekken.