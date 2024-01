Vogelspotters maken plaats voor schaatsers: Landje van Gruijters is er weer vroeg bij

Het ijs is op veel plaatsen nog niet dik genoeg, maar een béétje liefhebber weet dat er op het Landje van Gruijters in Spaarndam altijd snel kan worden geschaatst. Dus was het druk vanmiddag: met kinderen die voor het eerst op het ijs stonden, maar ook met fanatieke schaatsers die hopen dat de vorst doorzet.