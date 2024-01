Woensdag schaatsen? Natuurijsbaan in Spaarndam is klaar voor het echte werk

IJsclub Nova Zembla in Spaarndam gaat niet gebukt onder de steeds warmere winters. De vereniging is het hele jaar door actief. Maar, erkent het bestuur, het mooiste is toch wel schaatsen op natuurijs. “We hebben minimaal twee nachten en één dag vorst nodig. Dan kunnen we op zijn vroegst woensdag open.”

Natuurijsbaan Nova Zembla in Spaarndam. - Foto: NH Media/Maikel Ineke

Als enkele vrijwilligers op vrijdagmiddag het terrein van de ijsbaan betreden, duurt het niet lang voor de eerste auto op de naastgelegen dijk stopt. Het raampje gaat open. Of de heren al zenuwachtig zijn. En wanneer de baan open gaat. De ijsbaan is een onmiskenbaar onderdeel van Spaarndam. Sinds 1929 is het grasland naast de Slaperdijkersweg de plek waar de jongste dorpsbewoners hun eerste meters op natuurijs maken. Althans, als het vriest natuurlijk. Net de feestweek Dat gebeurt de laatste jaren steeds minder, beamen de bestuursleden van IJsclub Nova Zembla. “Maar als het weer zover is”, kondigt Jesse van Duijn aan, “dan is het net de feestweek. Iedereen komt dan naar de ijsbaan. De meeste mensen eigenlijk niet eens om te schaatsen. Het is pure gezelligheid.” Tekst gaat verder onder de foto.

Bestuursleden Nova Zembla: Pim van Essen (l), Jesse van Duijn (m) en Arnold van Duijn (r). - Foto: NH Media/Maikel Ineke

Jesse van Duijn is coördinator van de jeugd binnen IJsclub Nova Zembla. Zijn vader, Arnold van Duijn, is voorzitter. Die nam het stokje over van Pim van Essen, die tegenwoordig vice-voorzitter is. Het bestuur vergadert in de keet naast de baan, maar de actieve leden associëren eigenlijk vooral de kunstijsbaan in Haarlem met de club. “Daar komen we elke week samen”, vertelt Jesse. “Daar zijn de lessen, daar zijn de vrijwilligers, de ouders komen er hun kinderen naartoe brengen... Daar gebeurt eigenlijk alles.” Kofferbak vol kinderschaatsen Het is de missie van Nova Zembla om plezier in schaatsen bij te brengen. De plek waar dat gebeurt is minder belangrijk. “We willen zo toegankelijk mogelijk zijn”, zegt Arnold. Zijn zoon vult aan: “Uniek is dat kinderen aan het begin van het seizoen voor een lage prijs schaatsen bij ons kunnen huren. We rijden dan met een kofferbak vol kinderschaatsen naar Haarlem.” Tekst gaat verder onder de foto.

Jesse van Duijn bij de pomp in de machinekamer naast de baan. - Foto: NH Media/Maikel Ineke

In het voorjaar en de zomer biedt de ijsclub lessen in skeeleren en krachttraining aan. Dat gebeurt nu in het recreatiegebied in Spaarnwoude. Arnold: “We zien kansen om dit naar het dorp te halen. We willen het land dat we huren ook geschikt gaan maken voor kleinschalige trainingen. De wil bij ons is er, maar er zijn veel andere partijen bij betrokken.” Het bestuur van IJsclub Spaarndam toont zich innovatief en energiek, maar uiteindelijk gaan de ogen pas echt glunderen als het over natuurijs gaat. Pim: “De voorlaatste keer dat dit gebeurde, was ik net op vakantie in Spanje. Ik was toen nog voorzitter. Ook andere bestuursleden waren in het buitenland. Zul je altijd zien.” Tekst gaat verder onder de foto.

De baan van IJsclub Nova Zembla, op vrijdagmiddag nog zonder een spoortje ijs. - Foto: NH Media/Maikel Ineke