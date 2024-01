Nog drie centimeter ijs erbij: schaatsers popelen om ijsbaan Spaarndam op te gaan

''Alles is afhankelijk van de natuur en die kunnen we niet sturen'', zegt Pim van Essen, vicevoorzitter van ijsclub Nova Zembla. Hij schat de dikte van de ijslaag aan het eind van de middag bij zijn laatste inspectie op drie centimeter. ''En dat is lang niet genoeg. Er moet nog minstens drie centimeter bij.''

Dat is nodig om de naar schatting duizend schaatsers en schaatsertjes te kunnen dragen. Zoveel bonden er in het verleden dagelijks de ijzers onder als de baan open was en zo'n toeloop verwacht hij ook nu weer. ''Iedereen staat te popelen'', zegt hij, ''de koorts heeft weer toegeslagen.''

Vrijwilligers

Aan de ijsclub zal het niet liggen, als het eenmaal zover is. Van Essen controleert nog even of de luifel van de koek en zopie-tent open en dicht kan. Hij kijkt tevreden als dat het geval blijkt. Alles en iedereen is er klaar voor bij Nova Zembla. ''Maar eerst moet het vannacht en morgen nog even flink vriezen.''