De nieuwe theatervoorstelling van Mylou Frencken zit vol liefdeslessen

Van Marilyn Monroe tot Monica Lewinsky, ze komen allemaal voorbij in de nieuwe theatervoorstelling van Mylou Frencken. En dat is niet gek, als je weet dat haar nieuwe show 'Minnares' heet. "Het is een zoektocht naar hoe we liefhebben en wat we elkaar in de liefde aandoen."

"Kijk, dit is Monica Lewinsky, ik vind haar zelf erg goed gelukt." Mylou Frencken wijst naar een zelf geschilderd decorstuk op het toneel van Het Haarlemse theater 'De Liefde'. Hier repeteert en speelt de theatermaker haar voorstelling. Heel spannend, vindt ze, want de première staat voor de deur. Frencken: "Samen met gitarist Martijn heb ik de voorstelling gemaakt, maar nu pas komen de violiste en de bassist erbij. Alles moet nu op z'n plek vallen."

"Wat doen we elkaar aan?"

'Minnares' gaat over het leven en de liefde in het algemeen, en dat van Mylou in het bijzonder: "Ik wilde eigenlijk een voorstelling maken over minnaressen en dat ik dan zou vertellen over het leven van andere vrouwen, maar uiteindelijk gaat het toch over mij. Het is een zoektocht naar hoe we liefhebben en wat we elkaar in de liefde aandoen. Ook naar wat ik zelf anderen heb aangedaan,"

Met het decor op vakantie

Bijna ging het allemaal niet door. Tijdens een korte vakantie in Frankrijk rond nieuwjaar, rijden Mylou en haar man, journalist Frénk van der Linden een wild zwijn aan, "We zagen iets op de weg, maar wisten niet wat het was. Omdat we zo hard reden, kon Frénk, gelukkig zat hij achter het stuur, niet uitwijken en met een enorme knal reden we er overheen. Wat een schrik!"

De gevolgen blijken groot, want de auto is kapot en het decor ligt in de auto. Terugkijkend snapt ze zelf ook niet helemaal waarom ze haar decor meenam op vakantie. "We wonen ontzettend leuk, maar klein en die panelen lagen nou eenmaal in de auto", lacht ze. "De koffers konden er makkelijk bovenop, maar dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Wat een zorgen."

Uiteindelijk brengt een vriend de decorstukken terug naar Nederland. Op de valreep, want er moet al snel worden opgetreden. 12 januari speelt Frencken al in Heemskerk, op 18 en 19 januari gaat 'Minnares 'officieel in première in theater 'De Liefde' in Haarlem.