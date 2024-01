Voorlopig winterse temperaturen met veel zon, vrijdag dichte mist

Gisteren leek het eindelijk echt winter in de provincie. Volgens NH-weerman Jan Visser was het niet alleen ouderwets koud, ook de zon liet zich weer zien. "We hadden op veel plaatsen vier uur de zon, dat was niet zo veel maar daarmee was het wel de zonnigste dag sinds eind november."

Zonnige middag

Voor nu zitten we nog even met de nodige bewolking opgescheept. 's Ochtends zijn er enkele opklaringen en de temperaturen hangen vandaag rond -1 tot 0 graden. Alleen rond de Noordkop en Texel is het iets warmer. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer waait een vrij krachtige wind met windkracht vijf tot zes uit het noordoosten.

De zon keert vanmiddag vanuit het oosten uit weer terug boven Noord-Holland, met hier en daar opklaringen. "Dan wordt de lucht ook een stuk kouder", aldus Visser. De wind trekt aan vanuit het noordoosten, vanmiddag en vanavond waait de wind krachtig tot vrij krachtig aan de kust en boven land matig.

Koude noordoostenwind

Vannacht wordt het helder weer en de temperaturen dalen naar 5 tot 6 graden onder het vriespunt. In de Noordkop zijn de temperaturen iets hoger. Morgen is het weer droog en zonnig, de temperaturen blijven overdag net iets onder nul steken. Door de noordoostenwind voelt het net als vandaag wel frisser aan. Visser: "Een mooie dag dus, maar het voelt wel koud aan."

Het winterse weer houdt woensdag en donderdag aan. "In die zin dat het woensdagnacht licht tot matig vriest", aldus de weerman. Woensdagmiddag komt de temperatuur overdag iets boven nul uit. Donderdagnacht vriest het weer licht tot matig. Na donderdag lijkt het wisselvallige weer terug te keren, de temperatuur stijgt donderdagmiddag naar 4 tot 5 graden.

Vrijdag dichte mist

In de nacht naar vrijdag en ook overdag is er kans op dichte mist en lagere temperaturen. 's Nachts neemt de vorst duidelijk af, het weekend wordt minder zonnig, met een verhoogde kans op neerslag.

Op de lange termijn blijft het echter koud met temperaturen 'onder normaal', vertelt Visser. Maar echte flinke vriespartijen hoeven we niet te verwachten. Wie de ijzers onder wil binden, moet dan ook nog even geduld hebben.