Vakantie voorbij, maar bussen EBS rijden tot april vakantiedienstregeling

Dat is niet alleen tegen het zere been van de reiziger, ook Vervoerregio Amsterdam (de opdrachtgever) heeft besloten de busmaatschappij een boete te geven. Dit vanwege de slechte implementatieperiode. Bussen kwamen te vaak te laat, reden niet of andere routes. "Ons uitgangspunt is dat alle inwoners op een betrouwbare dienstregeling kunnen rekenen en dat afspraken worden nagekomen", zei de woordvoerder eerder tegen NH.

Het besluit van EBS om de komende drie maanden minder bussen te laten rijden, wordt geëvalueerd, laat de woordvoerder van de Vervoerregio weten. "Dat besluit is op eigen initiatief genomen."