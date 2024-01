Mijlpaal voor erkenning long covidpatiënten: "Het is geen aanstelleritis"

Het nieuws dat uit onderzoek is gebleken dat long covid een fysieke oorzaak heeft en geen psychische, is een belangrijke stap in de erkenning van de ziekte. Dat vindt de Hoornse Nicole Nederlof, die sinds 2021 met de ziekte kampt. "Eindelijk is duidelijk gemaakt dat het geen aanstelleritis is."

pixabay - Foto: pixabay

Ze was zo'n moeder die in de speeltuin vrolijk meedeed met de kinderen, werkte als operatie-assistente in een ziekenhuis en beschikte over een rijk sociaal leven. Niets was te veel. Totdat een coronabesmetting het leven van Nicole uit Hoorn radicaal veranderde. Het zette haar leven grotendeels stil. Ze heeft weinig energie, kan niet tegen prikkels ('vaak kan ik de televisie niet eens verdragen') en werken zit er al helemaal niet in. Voorlopig is ze volledig afgekeurd.

Hoewel één op de acht Nederlanders kampt of heeft gekampt met een vorm van long covid, stuitte ze in haar omgeving geregeld op onbegrip en onwetendheid. Vier maanden geleden vertelde ze: "Dan vragen mensen hoe het met mijn longen is, vanwege de term long covid. Maar daar zit het probleem niet. Veel mensen uit mijn omgeving leven erg met mij mee en zijn heel lief. Anderen weten denk ik niet hoe erg mijn leven veranderd is. Door bepaalde opmerkingen op mijn werk kreeg ik het gevoel dat sommigen dachten dat ik mij aanstel. Dat doet wel pijn."

Nicole Nederlof met haar man Allard - Foto: Aangeleverd

Onderzoeksresultaten van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit tonen aan dat de aandoening een fysieke is. "Een enorme stap voor de erkenning van long covid", vindt Nicole. "Ik hoorde mijn huisarts eens zeggen dat het bij sommige mensen misschien voortkwam uit mentale druk. Dat covid dan de laatste druppel was. Hoewel ik dat niet op mijzelf betrok, ga je toch twijfelen aan jezelf. Heel fijn om nu te horen dat het niet tussen de oren zit." De Amsterdamse onderzoekers namen volgens de NOS monsters van spierweefsel van mensen met en zonder long covid, voor en na een inspanningstest op de fiets. Daarmee konden ze zien dat wanneer mensen met long covid fysiek te actief zijn, de schade in het spierweefsel bij hen groter is. Met als gevolg een langdurige verergering van klachten en extreme vermoeidheid na fysieke, cognitieve of emotionele inspanning.

Nicole (links) geniet met haar gezin op de prikkelarme kermis in Hoorn - Foto: NH Media / Michiel Baas

"Eindelijk is nu duidelijk dat het geen aanstelleritis is", zegt Nicole opgelucht. "Ik ga het bericht ook delen op social media. Zo van: 'Zie je wel dat ik mij niet aanstel.' Ik vind dit echt een mijlpaal, een lichtpunt richting de toekomst. Hier kunnen de medici verder mee." Dat erkent ook onderzoeksleider en hoogleraar inwendige geneeskunde Michèle van Vugt. "De volgende stap is onderzoeken hoe we deze afbraakcyclus kunnen doorbreken. Wellicht zit daar de mogelijkheid om mensen te genezen", zei ze tegen de NOS.