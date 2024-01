Man in kofferbak geduwd in Purmerend: politie onderzoekt mogelijke ontvoering

De politie doet onderzoek naar een mogelijke ontvoering in Purmerend op donderdagavond. Twee vrouwen belden de politie, omdat ze zagen hoe een man door twee personen in een kofferbak van een auto werd geduwd, meldt de politie vrijdag.

Rond 21.45 uur werd de mogelijke ontvoering gemeld op het kruispunt Nieuwstraat en Schapenmarkt, in de buurt van de Algemene Begraafplaats. Volgens de politie fietsten de twee vrouwen op dat moment langs. Daarna reed de auto weg in de richting van de Westerstraat, aldus de politie.

De politie meldt dat het op dit moment nog onduidelijk is of het daadwerkelijk om een ontvoering gaat of om een "slechte grap". Andere scenario's worden onderzocht. De politie wil de twee vrouwen graag spreken, maar ook andere getuigen als die er zijn.