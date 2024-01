Kolossaal beeld in Zaanstad moet zelfdoding bespreekbaar maken: "Het breekt mijn hart"

Op de Wilhelminasluis in het centrum van Zaanstad staat sinds deze week een enorm beeld van een jongen met een gele hoody. Het beeld staat er twee weken en moet gedachtes over zelfdoding en depressie bespreekbaar maken. Het aantal zelfdodingen is bij jongeren de afgelopen jaren toegenomen, bij personen onder de 30 jaar is suïcide zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak.

Kolossaal beeld in Zaanstad moet zelfdoding bespreekbaar maken - NH Nieuws

Het beeld, genaamd 'Stille Strijd', is zo'n 2,5 meter hoog en 4 meter lang. Het kunstwerk gaat de komende tijd verschillende steden rond en is nu neergestreken in Zaanstad. Depressieve gedachtes Voorbijgangers maken een foto van het beeld of staan er even bij stil. Vlak onder het beeld heeft iemand foto's van een jonge vrouw geplaatst en er meerdere kaarsjes neergezet. Ook heeft er iemand een briefje achtergelaten. "Ik vind het verschrikkelijk", vertelt een voorbijlopende vrouw. "Ik heb het zelf meegemaakt in de familie, het breekt gewoon je hart." Ook zij heeft depressieve gedachtes gehad en zelfs weleens aan zelfdoding gedacht. De vrouw laat daarom weten dat ze het fantastisch vindt dat het beeld er staat, want zij weet hoe moeilijk het kan zijn om met deze gedachtes om te gaan. "Ik ben sinds augustus uit de afkickkliniek omdat ik door dat soort gedachtes de verslaving in ben geraakt." Meest voorkomende doodsoorzaak Het verhaal van de voorbijganger staat niet op zichzelf. Een vrouw die even stilhoud en een foto van het beeld maakt, deelt dat ook zij iemand in de familie heeft die met gedachtes aan zelfdoding kampt. In Zaanstreek-Waterland denkt 31% van de personen onder de 30 wel eens aan zelfdoding schrijft de gemeente in een persbericht. Landelijk is suïcide de meest voorkomende doodsoorzaak binnen deze groep. Langslopende Zaankanters schrikken van deze cijfers. "Ik denk ook niet dat sociale media het leuker heeft gemaakt", denkt een man. "Maar ik vind het geweldig dat het beeld er opeens staat." Heet beeld is twee weken lang te zien in de stad. Maandag 8 januari om 13:00 uur, organiseert de gemeente samen met Team Suïcidepreventie een samenkomst bij het beeld.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via 113 Zelfmoordpreventie of bel gratis 0800-0113

Lees ook Amsterdam Aandacht voor zelfdoding onder jongeren met groot standbeeld op Museumplein