Aandacht voor zelfdoding onder jongeren met groot standbeeld: "Erover praten was heel lastig"

Op het Museumplein staat sinds deze week een kolossaal standbeeld. Het beeld een jongen uit, zittend op de grond, met zijn hoofd tussen zijn knieën. Met het kunstwerk willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor suïcide en depressies bij jongeren. Dit is namelijk doodsoorzaak nummer 1 bij mensen onder de dertig jaar.

Standbeeld - NH Nieuws

Het beeld, genaamd 'stille strijd', is zo'n 2,5 meter hoog en 4 meter lang. Het kunstwerk gaat de komende tijd verschillende steden rond, waaronder Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam en Haarlem, de komende twee weken staat het in Amsterdam. Met het beeld willen de initiatiefnemers het gesprek op gang helpen over zelfdoding, het is voor veel jongeren namelijk lastig om daar over te praten. "Met mijn beste vrienden zou ik zoiets wel bespreken, maar verder niet. Terwijl dat wel echt de enige manier is om uit zoiets te komen", aldus een aandachtige toeschouwer van het beeld.

"Ik had het gevoel dat ik niet echt gehoord werd, het voelde echt of ik in mezelf aan het vechten was." Toeschouwer van het beeld kampte zelf met suicidegedachten

Vorig jaar maakten in Nederland 67 jongeren (onder 20 jaar) en 241 jongvolwassenen (tussen 20 en 30 jaar) een einde aan hun leven. Het komt neer op gemiddeld zes zelfdodingen per week. Het gesprek er over aangaan is volgens de makers van het beeld juist zo belangrijk, dat vertelt een jongen die langsloopt en naar het beeld kijkt ook. "Ik had het gevoel dat ik niet echt gehoord werd, het voelde echt of ik in mezelf aan het vechten was." Maar de mensen die het beeld aanschouwen zijn wel verdeeld of zoiets werkt. "Ik denk het niet"", zegt een van hen. "Je moet het gesprek openen, niet een beeld neerzetten waarvan je eerst niet snapt waar het over gaat."