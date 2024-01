Hotelkamer in Den Helder brandt volledig uit, hotel ontruimd

De hulpdiensten werden iets voor 23.00 uur gealarmeerd en al gauw werd opgeschaald naar middelbrand. De brand was snel geblust, maar de kamer brandde volledig uit.

"Een deel van het hotel is ontruimd, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH. "Behalve in de kamer waar de brand woedde, is iedereen weer terug. Omdat de deuren goed zijn dichtgehouden, is de ergste schade tot de kamer beperkt gebleven."

De brandweer ventileert de vleugel waar de brand heeft gewoed. Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, daar wordt onderzoek naar gedaan.