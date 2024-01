Flinke schade aan woning in Edam na brand

Een woning aan de Beemsterstraat in Edam is vannacht zwaar beschadigd na een brand. Twee mensen zijn ter plekke behandeld door de hulpdiensten.

Iets voor 4.30 uur kregen hulpdiensten de melding binnen van de brand in de Edamse woning. Al gauw werd opgeschaald naar een middelbrand, ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

De brandweer was in groten getale aanwezig en het vuur was ongeveer een half uur later onder controle. De schade aan de woning was groot, is te zien op foto's.

Twee bewoners zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld omdat zij rook hadden ingeademd.

Iets voor 5.00 uur waren de hulpdiensten alweer aan het inpakken. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Salvage werd ingeschakeld voor nazorg en hulp bij de schadeafhandeling.