Gewonde man (71) week na familiedrama verhoord en aangehouden voor dood vrouw (68)

Een 71-jarige man uit Tuitjenhorn is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 68-jarige vrouw, vorige week zaterdag aan het Ligthof. De man zelf was ook zwaargewond geraakt en daarom dagenlang niet aanspreekbaar.

Inmiddels is de man uit het ziekenhuis ontslagen en heeft de politie hem kunnen verhoren. Dat verhoor heeft voldoende aanknopingspunten opgeleverd om de man aan te houden voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Familiedrama

Al snel na het aantreffen van de dode vrouw en de gewonde man liet de politie weten een familiedrama te vermoeden. Ook nu denkt de politie nog dat dat het geval is, maar wil dat liever niet bevestigen.

Dat heeft te maken met de herleidbaarheid, legt politiewoordvoerder Derk Burger uit. Door te bevestigen dat het om een familiedrama gaat, zou de politie te veel informatie over de identiteit van de verdachte weggeven.

Verhoord

Over de aard van de verwondingen van de man is niets bekendgemaakt. Afgelopen woensdag was hij nog niet in staat om te worden verhoord. Zijn conditie is de afgelopen dagen zodanig verbeterd dat dat nu wel het geval is.